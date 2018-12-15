Топливо на АЗС Беларуси с 16 декабря дорожает на 1 копейку.

С 16 декабря на автозаправочных станциях Беларуси цена бензина АИ-95-К5-Евро составит Br1,54, АИ-98-К5-Евро — Br1,75, ДТ — Br1,54. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется (Br1,43), сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

За январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила $71,1.

«Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за указанный период увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 27%, в рублевом — на 37%. Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья», — отметили в концерне.