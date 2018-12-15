Высшие чиновники России и Беларуси продолжили обмен критическими высказываниями, который активизировался в конце года из-за разногласий относительно последствий налогового маневра в российском ТЭКе и уровня цены на газ для Минска.

«Россия не давала Беларуси какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ», — заявил журналистам в пятницу вечером первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По его словам, 13 декабря в ходе заседания Совмина Союзного государства тема компенсаций Беларуси рассматривалась. «Россия предложила белорусской стороне обсуждать все вопросы экономического сотрудничества комплексно в русле наших совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года. К сожалению, многие положения этого договора в настоящий момент не выполняются. Необходимо придать новый импульс нашим отношениям в рамках ранее достигнутых договоренностей», — заявил А.Силуанов.

Отношения между Россией и ее ближайшим союзником никогда не были безоблачными: периодически между двумя государствами возникают конфликты по различным экономическим вопросам, которые зачастую сопровождаются резкими комментариями белорусского президента Александра Лукашенко.

В пятницу он заявил, что главным вопросом на его предстоящей встрече с российским коллегой В.Путиным, как ожидается, будет налоговый маневр.

«Самым главным вопросом будет налоговый маневр, чтобы не было, что руководитель сдал Беларусь за «бочку нефти», — сказал А.Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ в Минске. Одновременно он не исключил, что встреча может и не состояться.