Президент Сербии Александр Вучич потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за создания армии в Косово.

Об этом он сам заявил в телеобращении к нации в пятницу, 14 декабря, передает Deutsche Welle со ссылкой на сербское издание Espreso.

Вучич также сказал, что решение о создании армии Косово свидетельствует о нежелании Приштины вести диалог с Белградом, а за созданием армии стоят США, Великобритания и Германия. Вучич пообещал защитить сербов в Косово в случае «агрессии вооруженных сил Приштины».

Кроме того, президент Сербии призвал Косово отменить введенные в ноябре пошлины в размере 100 процентов на сербские товары. По данным сербской радиостанции В92, перед телеобращением Вучич встречался с послом России в Сербии Александром Чепуриным и заручился у него поддержкой Москвы. Ранее планы создания армии Косово раскритиковало НАТО. В пятницу парламент в Приштине единогласно, за исключением покинувшей зал партии «Сербский список», проголосовал за создание полноценной армии Косово на основе сил безопасности (Kosovo Security Force, KSF).

Количество военнослужащих должно составить 5 тысяч человек, это в два раза больше, чем сейчас в KSF. Еще 3 тысячи человек будут находиться в резерве. На создание полноценной армии уйдет около 10 лет.

Приштина провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, ее признали 110 государств, в том числе США, Канада и большинство стран Евросоюза. Другие страны, в частности Россия, Китай, Индия, Бразилия и Испания, считают Косово частью Сербии.