Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пошел на сделку со следствием, признав вину в неуплате налогов, за что получит два года тюрьмы условно, сообщает «Новое Время» со ссылкой на AS.

Суд обвиняет Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро. 13,4 миллиона футболист уже выплатил, однако согласно законодательству Испании, он должен предстать перед судом, чтобы ратифицировать соглашение со следствием.

Заседание суда назначено на 14 января 2019 года в Мадриде. По данным СМИ, Роналду признает себя виновным и согласится на двухлетний условный срок.

Адвокат Роналду пытался заменить возбуждение уголовного дела на штраф 375 тысяч евро, но его предложение было отклонено.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду договорился с испанскими властями о штрафе в 18,8 млн евро и условный тюремный срок в два года за сокрытие налогов во время выступлений за Реал.