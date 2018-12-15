Министр обороны Беларуси Андрей Равков анонсировал возможные изменения в условиях предоставления отсрочки от службы в армии, передает БЕЛТА. Глава оборонного ведомства принял сегодня участие в торжественном ритуале принятия присяги в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове.

«У нас в стране получается, что значительная часть населения, которая должна выполнять воинский долг, не участвует в защите государства в военном отношении. По простым расчетам, около 80% молодых людей не получают военно-учетную специальность в Вооруженных Силах при прохождении срочной или других видов службы. Это влияет на состояние защищенности государства и обороноспособности, — отметил министр. — Поэтому тут мы видим единственный путь — внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки. Конечно, это не будет объемно, но с определенной степенью необходимости, соблюдением принципов разумной достаточности и социальной защиты граждан».

«Естественно, останутся отсрочки в отношении семейного положения, состояния здоровья и по другим вопросам. Ведь Вооруженные Силы ни в коем разе не заинтересованы в том, чтобы молодой человек с каким-то заболеванием призывался в армию», — сказал Андрей Равков.

Он добавил, что изменения вносятся в том числе для того, чтобы мотивировать молодых людей. «Недавно принято постановление Министерства труда и социальной защиты — мы добились, чтобы военнослужащим срочной службы более чем в два раза увеличили денежное довольствие. Может быть, это мало по сравнению с заработком в IT-сфере, но тоже серьезно и значимо в государстве», — заметил министр.

Минобороны уделяет внимание и решению вопросов, касающихся тех, кто отслужил срочную службу, в частности приоритетности при поступлении на государственную службу, при подготовке к поступлению в вузы, получении общежития.

«Мы также занимаемся вопросами обустройства быта не только офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые проходят службу по контракту, но и срочников. Сейчас это уже не та армия, когда служили родители сегодняшних солдат. Это другие казармы, полигоны и иное отношение к военной подготовке. Нет у нас множества нарядов, которые были раньше. И когда некоторые пишут, что в армии траву красят и только листву убирают, — это неправда. Да, конечно, в хозяйственные дни чистят и убирают, но все остальное направлено на боевую подготовку. И это самое главное», — заключил Андрей Равков.