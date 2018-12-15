Сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома задержали 17-летнего парня, который пришел с топором и ножами в Гомельский ледовый дворец на открытие областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

У подростка в матерчатом рюкзаке обнаружили походный топор в чехле и раскладной нож, за поясом — нож в чехле. Позже у него дома было найдено 24 патрона различного калибра, из которых три являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию, пригодными для стрельбы.

Ранее молодой человек к административной и уголовной ответственности не привлекался. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК Беларуси «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Правоохранители проводят необходимые следственные, оперативные и экспертные мероприятия.