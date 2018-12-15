В Беларуси сформированы планы выборочных проверок в областях и г. Минске на первое полугодие 2019 года. Они размещены на официальном сайте Комитета государственного контроля. Проверено будет 3227 субъектов хозяйствования.

Как сообщает КГК, в отборе субъектов для включения в план выборочных проверок на первое полугодие 2019 года приняли участие 25 государственных органов, которые проанализировали в общей сложности 27717 субъектов. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 9516 субъектам, что составляет 34% от общего числа. Из них в план выборочных проверок включены 3227 субъектов – 34% от числа субъектов с высокой степенью риска, или 12% от общего числа проанализированных субъектов. В отношении 560 субъектов выборочные проверки будут проводиться с участием нескольких контролирующих (надзорных) органов.

Количество субъектов, включенных в план выборочных проверок, снизилось на 78% по сравнению с количеством субъектов, включенных в координационные планы контрольной (надзорной) деятельности на первое полугодие 2017 года, когда плановые проверки были проведены в отношении 14545 субъектов, из них совместные – в отношении 3347.

Добавление в сформированные планы выборочных проверок новых субъектов хозяйствования, а также добавление к включенной в план проверке контролирующего (надзорного) органа в качестве соисполнителя по проверке не допускается. Внесение изменений возможно только в случае исключения проверки, исключения контролирующего (надзорного) органа из состава исполнителей проверки, при изменении месяца начала ее проведения.

Отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок проводился на основании критериев оценки степени риска. Эти критерии определяются контролирующими (надзорными) органами в соответствии с методикой формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением Совета Министров от 22 января 2018 года № 43 и согласовываются с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности.