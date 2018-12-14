Почти полтора года 24-летний местный житель присваивал деньги, которые собирались на улицах как милостыня, сообщает ОНТ.

В качестве попрошаек мужчина выбирал людей в тяжёлом материальном положении, обещал работу, а потом перевозил в другие города. География незаконного бизнеса – от Гомельской области до Минска. Потерпевшие (9 человек) карман обвиняемого пополнили почти на 47 тысяч рублей. Суд вынес приговор – 3 года лишения свободы и штраф более 7 тысяч рублей.

На обжалование приговора есть 10 дней. В Могилёвской области дело о попрошайках рассматривалось впервые.