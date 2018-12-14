15 декабря в Минске выступит оперная звезда Ольга Перетятько.

Ей рукоплещут Вена, Нью-Йорк, Париж, Санкт-Петербург, Милан. И это главная «добыча» IX Минского международного Рождественского оперного форума, который проходит сейчас в Минске. В его программе есть и другие значительные события. Премьера оперы Доницетти «Дон Паскуале» – новая постановка Михаила Панджавидзе. Совсем недавние громкие премьеры «Саломея» и «Богема» с прекрасными приглашенными зарубежными певцами тоже включены в его программу. Но сольник Перетятько все-таки перевешивает. Перечисленные спектакли еще появятся в афише Большого, а мировая звезда такого уровня когда еще к нам приедет? Билеты на концерт Перетятько недешевы, поэтому даже сегодня есть еще свободные места в зале. Но это ничего не говорит о певице, это больше говорит о нашей столице – никак не назовешь нас музыкальным центром Европы. Увы, концерт Хосе Каррераса недавно тоже проходил при незаполненном зале Дворца Республики.

Кстати, полностью фамилия Ольги – Перетятько-Мариотти. Ее муж – итальянский дирижер Микеле Мариотти. Но в Минске за пульт встанет другой итальянец – Джанлуко Марчано, он имеет статус главного приглашенного маэстро Большого театра.

Про Перетятько, как и про других звезд ее уровня, известно все: певица бегает по утрам, занимается йогой, а перед спектаклем ест мясо – иначе на сцене три действия не выстоишь, объясняет она. У нее второй брак. «Народная Воля» уже сообщала, что Ольга знает пять языков. Ее отец – украинец, мама – русская, а у бабушки тунгусские корни. В студенчестве Ольга жила на 10 евро в неделю – не пошикуешь. Считает, что это здорово развило ее энтузиазм и позитивное отношение к жизни.

Чем пленяет Перетятько публику во всем мире? Лирическим сопрано – легким, как перышко. Невесомым, прозрачным. Она берет самые высокие и сложные ноты без видимого усилия. Плюс у певицы фигура манекенщицы, кошачья гибкость и строгие глаза. Один поклонник так про нее и сказал: «В голосе – свет, а в глазах – омут».

И вы еще раздумываете, выходить ли завтра вечером из дома, чтобы попасть

в Большой театр? В следующий раз, думаю, оперная дива Ольга Перетятько приедет в Минск не раньше, чем лет через двадцать – как и появляются у нас чаще всего звезды мирового уровня. На излете своей карьеры. Так что слушайте ее в великолепии молодости!