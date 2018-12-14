В спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене победу одержал норвежец Йоханнес Бе. Он прошел дистанцию за 24 минуты 49,2 секунды, допустив один промах.

Второе место занял француз Мартен Фуркад, отставший от лидера на 8,6 секунды. Третье место — у немецкого спортсмена Бенедикта Долля (+10,2 секунды).

Среди белорусских биатлонистов в гонке наиболее высокое место — 45-е — занял Роман Елётнов — + 1 мин. 53,2 сек. (0+3), пишет БЕЛТА. Владимир Чепелин разместился на 73-й позиции — + 2 мин. 36,4 сек. (2+1), Антон Смольский — 91-й — + 3 мин. 06,54 сек. (2+0), Сергей Бочарников завершил выступление на 93-м месте — 3 мин. 09,0 сек. (0+3).

Второй этап Кубка мира по биатлону продолжится 15 декабря двумя гонками преследования. В 13.30 на старт выйдут женщины, среди которых и белоруска Ирина Кривко, а в 16.45 гонку начнут мужчины.

Завершится этап 16 декабря двумя эстафетами.