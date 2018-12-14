Посол Польши встретился с белорусскими журналистами

Рождественская встреча с Послом Польши Артуром Михальским и директором Польского Института Цезарем Карпинским прошла в белорусском Пресс-клубе.

На встрече с главными редакторами и журналистами белорусских СМИ посол Польши в Беларуси Артур Михальский и директор Польского Института Цезарь Карпинский делились своими впечатлениями о Беларуси, говорили о прогнозах развития экономических отношений двух стран, а также о взаимодействии в культурной и туристической сферах.

Артур Михальский уверен, что польский и белорусский народы исторически близкие друг другу.

«Есть очень много вещей, которые нас роднят. Так случилось, что страны пошли различными путями развития», — говорил Посол.

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