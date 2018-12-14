Парламент частично признанной Республики Косово принял в пятницу три закона, связанных с преобразованием Сил безопасности в полноценную армию, сообщает Радио Свобода. Трансформация будет продолжаться десять лет.

Название Сил безопасности остается прежним, но структура и полномочия будут изменены. Новые полномочия касаются охраны суверенитета и территориальной целостности, а также защиты граждан, собственности и интересов Косова, военной поддержки гражданских властей и участия в международных операциях.

Силы безопасности Косова, в соответствии с новым мандатом, будут насчитывать около 8000 человек, из которых 3000 – резервисты. Бюджет этих сил сейчас составляет около 55 миллионов евро в год, однако в ближайшие годы он будет постепенно расти.

Из-за отсутствия поддержки со стороны сербских депутатов, которая была необходима для внесения поправок в Конституцию, правительство Рамуша Харадиная приняло решение ограничиться законодательными изменениями.

Президент Косова Хашим Тачи заявил накануне голосования, что трансформация Сил безопасности является фактором стабильности в регионе и за его пределами, и поблагодарил союзников и партнеров за понимание и поддержку. «Я заверяю все общины в Косове, особенно сербскую, что Силы безопасности будут служить всем гражданам, независимо от этнических различий», – сказал Тачи.

Косово, бывший автономный край в составе Сербии, не контролируется Белградом с 1999 года, с момента окончания косовского конфликта (1998–1999). В 2008 году Косово провозгласило независимость, которую признали более 100 государств – членов ООН, но не признали сама Сербия, а также Россия и Китай.