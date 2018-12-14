«Белоруснефть» готовит запуск нового мобильного приложения для клиентов сети АЗС. Оно совмещает в себе навигатор, раздел-справку о ближайших заправках, топливе, акциях и последние новости, сообщает портал «Нефтехимия».

На заправках компании уже работает одно приложение, которое позволяет оплатить покупку топлива через мобильный телефон. Новый сервис будет включать расширенные функции. Сейчас он проходит этап закрытого тестирования и вскоре станет доступен для желающих. Приложение поможет водителю определить маршрут до ближайшей заправки, посмотреть, какие виды топлива там продают и какие услуги оказывают. По словам специалистов предприятия, также там можно будет отследить все новости и акции, касающиеся работы сети АЗС, в том числе программы лояльности.

Приложение должно стать хорошей заменой стандартному навигатору. Система сможет построить самый короткий маршрут и показать альтернативные варианты дороги, а также выступить гидом — на пути к точке назначения водитель сможет при желании посетить ближайшие достопримечательности и интересные места с небольшим отклонением от графика и маршрута. Либо предложит маршрут с учетом выбранной услуги: пообедать, остановиться отдохнуть, выпить кофе и т.д. За поездку по альтернативному направлению клиенты будут получать дополнительные баллы по программе лояльности.