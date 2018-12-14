В Беларуси заблокировали еще 11 сайтов.

В Министерстве информации Беларуси сообщили о блокировке доступа к 11 интернет-ресурсам. Решение было принято в четверг 13 декабря на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Причиной блокировки стал тот факт, что сайты распространяли рекламу о предоставлении займов неограниченному кругу лиц. В своем решении Министерство информации руководствовалось статьями 38, 511 Закона РБ «О средствах массовой информации».

Больше всего интернет-ресурсов в Беларуси блокируются за распространение ненадлежащей рекламы и за продажу запрещенных веществ.