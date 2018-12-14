Президент Беларуси прокомментировал последние высказывания и предложения российской стороны. Александр Лукашенко назвал их попыткой инкорпорировать Беларусь в состав РФ.

Напомним, вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил выбирать, либо интеграция в существующей парадигме, либо строительство полноценного Союзного государства в рамках договора 1999 года, с единой валютой, оборонным заказом и т.д. Тогда и разговор об условиях хозяйствования будет другой, намекнул Медведев.

Президент заявил, что понимает эти намеки.

— Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России, — цитирует его «Интерфакс«.

Александр Лукашенко задался вопросом, во имя чего делаются такие вещи, подумали в России о последствиях.

— Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны, — сказал президент.

Александр Лукашенко видит в «глубокой интеграции», о которой говорил Медведев, именно инкорпорацию. Он сказал, что компенсацию за налоговый маневр обещают только в случае более глубокой интеграции, при этом некоторые, по его словам, говорят о вступлении шестью областями в состав России.

— Нам говорят — маневр будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации, — добавил Лукашенко.

Президент также прокомментировал союзный договор 1999 года. По его словам, дискуссия о единой валюте это попытка создавать союз с крыши, а не фундамента. Лукашенко отметил, что в начале века такой союз, который был прописан в договоре, не был нужен.

Он добавил, что интеграционные позиции нашей страны остаются неизменными. Беларусь готовая развивать интеграцию, но на условиях железобетонного исполнения договоренностей

— Как видите, мы ничего лишнего не требуем: договорились — надо исполнять. Это абсолютно естественное и справедливое ожидание от партнерства, которое, как предполагалось изначально, должно строиться на равных условиях и взаимном доверии, — добавил президент.

Пока же он видит в отношениях подходы старшего и младшего брата.

— Если, как это принято часто в России, исходить из того, что «мы такие огромные, а вы — поменьше, поэтому вот так будет», тогда не о чем договариваться, это не союз», — сказал президент, передает пресс-служба.

Он также заявил, что Беларусь не надо шантажировать.