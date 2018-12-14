14 декабря Александр Лукашенко встречается с представителями российского медийного сообщества.

Сегодня президент Беларуси в общении с журналистами высказался о цензуре в стране. Глава государства подчеркнул, что цензуры в информационной сфере быть не должно, однако должен быть баланс черного и белого, внутренний авторский самоконтроль.

По мнению Лукашенко, депрессивный информационный фон может нанести значительный вред обществу. В большинстве такие условия никак не способствуют качественным изменениям жизни человека.

«Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я демократ. Все это бесполезно. А еще хуже – это во вред», — отметил глава государства.

Также президент считает, что в современном мире цензура бесполезна. Многие люди пользуются интернетом и «там все видят».