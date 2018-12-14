Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Россия не «кормит» республику.

«Очень часто я читаю, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили», — заявил А.Лукашенко на пресс-конференции российским СМИ в пятницу в Минске..

«Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха», — продолжил президент.

По его словам, Россия оказывает Беларуси поддержку в виде кредитов, однако ставка по этим кредитам намного больше, чем ставка по кредитам МВФ. «Если мы от России, к примеру $4-5 млрд кредитов получили, то каждый год за их обслуживание платим $1,2 млрд», -отметил А.Лукашенко.