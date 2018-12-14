Накопившиеся между Беларусью и Россией вопросы будут решены в самое ближайшее время на встрече глав государств этих стран. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ.

Белорусский лидер подтвердил, что встреча с президентом РФ пройдет в ближайшее время.

«Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но вопросы пока остались, и в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы вам еще обеспечим», — пообещал Лукашенко.

По его словам, накопилось достаточно тем, заслуживающих внимания. «Новый виток гонки вооружений, торговые войны, рост экстремизма, потеря духовной ориентации», — сказал Лукашенко. Кроме того, отметил президент, «вслед за событиями слухи, домыслы, фейки традиционно заполняют медийное пространство, усложняя восприятие действительности». «Все эти факторы влияют на внутреннюю жизнь Союзного государства, на темп нашего стратегического сотрудничества», — отметил он.

Президент попросил журналистов «не раздувать пламя из дискуссии, которая идет между Минском и Москвой на высоком уровне», сообщает «Спутник».

Глава государства отметил, что Беларусь и Россия всегда находили компромиссы даже в сложных вопросах. «Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса», — цитирует Лукашенко interfax.by.

Кто кого кормит

Президент назвал глупыми упреки в том, что Россия «кормит» нашу страну.

«Очень часто я читаю в СМИ, даже от сторонников нашего союза, я их называю заблудшими людьми, такие фразы, что чего мы кормим белорусов, а некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 млрд долларов отвалили, я думаю, если бы 100 млрд, то белорусы подавились бы от какого количества купюр», — сказал Лукашенко, добавив, что это «полная чепуха».

«Вот так рассуждать — это глупость», — подчеркнул президент.

Он также заявил, что Беларусь получает от России кредиты по ставкам, которые в три раза выше, чем предлагает Международный валютный фонд. «Если мы от России получаем $ 4−5 млрд кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $ 1,2 млрд», — сказал белорусский лидер.

Журналисты-солдаты

Александ Лукашенко заявил, что белорусы сделают все, чтобы восстановить мир между братскими народами ипопросил журналистов оказать помощь в этом деле.

«Мы не можем остаться в стороне от событий, которые разделяют близкие по своей истории, менталитету, культуре народы. Поэтому Беларусь сделает все от нее зависящее, чтобы восстановить мир и согласие между славянами», — сказал он и добавил, что пока сохраняется «малейший шанс, своих попыток мы не оставим».

«В этом нам должны помочь в том числе и вы, журналисты», — обратился глава государства к присутствующим. — Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство, надо осознавать ответственность за каждое написанное и сказанное слово». Как заявил президент, если такое слово «рушит мир и калечит судьбы людей, то ставит журналиста в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение».

Глава государства считает, что не меньший вред обществу наносит общий депрессивный информационный фон, который не способствует качественным изменениям жизни человека. «Цензуры быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого», — сказал Лукашенко.https://news.tut.by/economics/619160.html