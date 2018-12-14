Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. Об этом на заседании Совмина Союзного государства в Бресте заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что делать это готовы в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, передает пресс-служба премьер-министра РФ.

«Есть необходимость вообще взглянуть на то, что происходило с союзным договором начиная с 1999 года, что исполнено, а что не исполнено. Есть целый ряд чувствительных тем, которые мы регулярно обсуждаем, они касаются выравнивания условий хозяйствования в наших странах (сейчас и Сергей Николаевич [Румас] об этом говорил), оказания экономической, в том числе финансовой, поддержки».

Медведев заявил о двух сценариях интеграции.

«Если говорить о наших интеграционных проектах, то здесь есть два сценария. Один — консервативный, при сохранении контуров того Союзного государства, которое было создано, без повышения уровня интеграции до тех пределов, подчеркиваю, которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года, без формирования всех институтов, которые заложены в этот договор», — сказал Медведев.

При этом варианте, отметил премьер, продолжится формирование Евразийского экономического союза пяти стран и другие проекты.

«Сразу после прихода на службу в правительство в 1999 году я правил текст этого договора, работая над отдельными статьями документа. Тогда шла конкретная работа, и меня попросили посмотреть юридические формулировки и потенциал этого документа. Очевидно, далеко не всего, что тогда вписали в соглашение, удалось достичь. Но, наверное, это и естественно — с учетом масштабных целей, которые этот документ предполагает. Именно поэтому второй вариант сотрудничества, продвинутый вариант, основан на повышении уровня интеграции до пределов, которые установлены в договоре, с одновременным повышением взаимозависимости экономик и возможностью оказания помощи и поддержки в ходе союзного строительства, решения самых разных вопросов, которые относятся к интеграции», — отметил он.

«Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. В том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. В этом случае нужно проводить единую налоговую политику, политику в области ценообразования, тарифообразования в той части, которая сейчас не передана Евразийской комиссии. Какой из этих вариантов выбрать, надо обсуждать здесь, на союзном Совмине, и на Высшем государственном совете, на уровне президентов двух стран. В любом случае мы открыты к обсуждению этих вопросов», — сказал премьер.

По словам премьера, осуществляется ряд шагов, чтобы это сотрудничество было эффективнее. «Мы обсуждаем вопросы, которые остаются. Рассматриваем проект союзного бюджета. Значительную часть средств предлагается направить на финансирование фундаментальных научных исследований, совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, связи, информатики. Мы понимаем, что именно эти направления сегодня создают основу мощной и конкурентоспособной экономики, поэтому требуют нашего приоритетного внимания».

Медведев считает, что на теме союзного строительства завязано будущее развитие союзного проекта. «Мы все время отвечаем на вопросы, где заканчивается одна интеграция и начинается другая, что лучше, что важнее… Хочу сказать, проект Союзного государства может быть совершенно иначе исполнен, если мы приложим старания к тому, чтобы реализовать договор, подписанный в декабре 1999 года, включая создание структур, которые до сих пор не созданы, но которые этим договором предполагаются».

По мнению российского премьера, это откроет «абсолютно новую страницу в интеграции между нашими странами и позволит нам решать самые разные вопросы, включая вопросы финансово-экономического взаимодействия, политических консультаций и массу других вопросов, которые по договору 1999 года отнесены к его компетенции».