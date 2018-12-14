Евросоюз решил продлить экономические санкции в отношении России, сообщил глава Европейского совета Дональд Туск.

Он объяснил это решение «нулевым прогрессом» в реализации минских соглашений.

Речь идет о санкциях в отношении отдельных секторов российской экономики, срок действия которых истекает в январе 2019 года. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что ограничительные меры, как обычно, будут продлены на полгода.

Кроме экономических санкций, Евросоюз в 2014 году ввел ограничения в отношении Крыма (действуют до июня 2019 года), а также индивидуальные санкции против ряда российских компаний и граждан (действуют до марта 2019 года).