Почетное вице-консульство Беларуси открылось во французском городе Биаррице, сообщает Sputnik.by со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Оно стало четвертым диппредставительством республики во Франции. Церемония инаугурации прошла в среду, на ней присутствовали более 60 гостей, в числе которых был посол Беларуси во Франции Павел Латушко, который вручил почетному вице-консулу Патрику Дурсу флаг и герб Беларуси.

Дурс будет работать в консульском округе, в который входит департамент Атлантические Пиренеи региона Новая Аквитания.

«В своем выступлении на церемонии Латушко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Францией, отметив приоритетность межрегионального белорусско-французского сотрудничества, которому в значительной мере способствует деятельность почетных консульств двух стран», – говорится в сообщении МИД.