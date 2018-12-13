Зонд Parker приблизился к Солнцу на рекордное расстояние, после чего начал передавать на Землю полученные данные и фотографии.

На одном из снимков запечатлена плазма, которую выбрасывает Солнце в космическое пространство. Об этом пишет Korrespondent.net со ссылкой на Science News.

Яркой точкой на этой фотографии является Юпитер. Темные точки — это повторяющееся изображение планеты, которое возникло из-за условий съемки.

Снимок был сделан зондом 8 ноября с расстояния в 27,2 млн км от поверхности Солнца.

Зонд Parker пережил сближение с Солнцем, заодно установив рекорд по скорости в 343 тысячи километров в час. Аппарат находился в экстремальных условиях, выдерживая, в том числе, высочайшие температуры.