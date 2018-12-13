В Беларуси провели первую гибридную операцию в области кардиохирургии, сообщил журналистам директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек. По его словам, такие операции являются будущим кардиохирургии, сообщает БЕЛТА.

В РНПЦ «Кардиология» сегодня впервые в стране провели гибридную операцию в области кардиохирургии. «Это абсолютно новая методика, которая разработана несколько лет назад в США. Она заключается в том, что мы осуществляем уменьшение и ремодулирование левого желудочка сердца путем гибридного доступа: хирургического и внутрисосудистого. Тем самым мы достигаем большего результата с меньшей травмой для пациента», — пояснил заведующий рентгеноперационной РНПЦ Олег Полонецкий.

Белорусы готовились к операции на протяжении года, вели переговоры, общались с разработчиками методики. Результатом оказались довольны. «Мы уменьшили объем камеры сердца примерно на 40%, что обеспечит лучшее качество жизни для пациента и тем самым как минимум продлит то время, пока потребуются более существенные хирургические вмешательства», — добавил Олег Полонецкий.

Операция в первую очередь предназначена для пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, в результате чего образовался рубец левого желудочка — значительный участок сердечной мышцы, который не сокращается.