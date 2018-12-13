Чем быстрее, тем лучше будет для Беларуси

Вице-премьер России Дмитрий Козак наконец сформулировал, почему Россия не будет рассматривать настойчивые заявления белорусской стороны по поводу пресловутого «налогового маневра», предоставленного Кремлем российским нефтяным компаниям.

Не будет – потому что нет представления о дальнейшем развитии интеграционного процесса. То есть для России процесс овеществления мифа «союзного государства» – процесс интеграционный, а для Беларуси – не что иное, как процесс поглощения нашей страны восточной соседкой…

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 14 декабря