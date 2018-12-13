Беларусь и Россия не подписали соглашение о взаимном признании виз из-за не завершенных белорусской стороной внутригосударственных процедур, заявил в четверг в Бресте премьер-министр республики Сергей Румас.

Предполагалось, что межправсоглашение будет подписано 13 декабря на проходящем в областном центре заседании Совета Министров Союзного государства, участие в котором принимал глава российского правительства Дмитрий Медведев, передает Sputnik.by.

«Думаю, что в ближайшее время мы их (внутригосударственные процедуры по документу – Sputnik) закончим, и соглашение будет готово к подписанию», – сообщил Румас после заседания.

Документ, в частности предусматривает, что иностранные граждане, у которых есть белорусская виза, смогут въезжать в Россию и находиться на территории РФ до окончания срока ее действия. Такие же правила будут действовать в Беларуси для иностранцев, имеющих российскую визу. Соглашением также будет введена интеграция информационных ресурсов, чтобы страны могли обмениваться сведениями о пересекающих границы, аннулированных и выданных визах, разрешениях на проживание.

Белорусская сторона рассчитывает, что соглашение будет подписано до 20 мая следующего года – времени начала действия безвиза для иностранцев, имеющих аккредитацию на II Европейские игры, которые пройдут в Минске.