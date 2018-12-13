Президентом может быть человек с любой профессией. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин, выступая на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

«Президентом может быть человек с любой профессией. Как правило, главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и в законы взаимодействия людей между собой. Вот эти профессиональные знания и навыки, они нужны и полезны. Но, повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть главой государства или правительства», — уточнил он.

По мнению Путина, когда выбирает такой вид деятельности, он должен для себя решить основную задачу — готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал.

«Второе — конечно, знаете, как у врача должно быть, правило у них есть такое — не навреди. Не может быть хорошим врачом человек, который не сопереживает все, что сопереживает его пациент. Он должен любить пациента, он должен погружаться в его проблемы. И пытаться решить его проблемы так, как свои собственные. В полной мере это относится и к главам правительств, там, где это первые лица, и к главам государств, так, как у нас. Это самое главное, основное», — отметил президент.

Путин добавил, что, «конечно, просто нужно быть порядочным человеком».

Он также рассказал, что сначала отказался от предложения президента РФ Бориса Ельцина стать премьером и затем президентом. «Когда первый президент России Борис Ельцин вызвал меня к себе и сказал: „Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать идти на выборы президента, вы согласны?“. Я сказал: „Нет“, — заявил Путин. — Он очень удивился, спросил: „Почему это?“ Я ему ответил: „Борис Николаевич, я не готов“. Хотя я уже был „большой мальчик“ и достаточно долго проработал в различных государственных структурах».