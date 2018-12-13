Проект «Лайфхаки» разработало и презентует белорусское МЧС

МЧС Беларуси открывает новый проект «Лайфхаки». Специалисты расскажут, как не допустить возникновения чрезвычайной ситуации и, конечно же, что делать, если она уже произошла.

Лайфхаки сделаны с заботой и в стилистике последних интернет-трендов — в увлекательной и интерактивной форме, с приятным и интуитивно понятным интерфейсом.

— Формат нового раздела точно не даст заскучать, — говорит пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий. — Мы будем общаться с читателем как с другом, будто рассказывая увлекательную историю. А для тех, кто заскучал и устал читать, будет доступна яркая инфографика с известным персонажем от МЧС — Противопожарным Котом.

Для читателей уже подготовлено 5 тематических лайфхаков: «Новый год», «Согреться и не сгореть», «Пожар в квартире», «Разбился градусник», а также «Заблудился в лесу».

Поделиться лайфхаками можно в самых популярных соцсетях с помощью специальной кнопки.