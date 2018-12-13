На дне Черного моря нашли древнейший корабль (фото)

Недавно британские археологи нашли на дне Черного моря древнейшее неповрежденное судно в мире. 23-метровый корабль пролежал на морском дне 2400 лет. Об этом сообщает газета The Guardian.

Корабль нашли на глубине около двух километров. Рули, мачты и скамьи для гребцов сохранили свой вид благодаря низкой концентрации кислорода на этой глубине.

«Это изменит наши представления о кораблестроения и мореходстве в древнем мире», — уверен профессор и ведущий исследователь команды Джон Адамс.

По данным MAP (Black Sea Maritime Archeology Project), 23-метровое судно принадлежит классической эпохе. Похожий корабль можно увидеть на древнегреческой вазе Siren Vase. На изображении Одиссей, который приковал себя к мачте, чтобы спастись от песни сирен.

Ученые рассказали, что поднимать судно на поверхность не планируют. Но маленькую часть они все же извлекли для проведения радиоуглеродного анализа. Кроме того, исследование показало, что ученые были правы насчет возраста находки — судно находилось на дне моря более 2400 лет.