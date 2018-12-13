Они обвиняются в получении взятки.

Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности два уголовных дела о коррупции в системе здравоохранения.

Как сообщается, в Верховный суд отправлено дело бывшего замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача УЗ «12 городская клиническая стоматологическая поликлиника г.Минска» Владимира Кравчёнка. Первый обвиняется по ч.3 ст.430 (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) УК. Второму предъявлены обвинения по ч.ч.2 и 3 ст.430 (получение взятки повторно, в особо крупном размере) и ч.2 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК.

Также в суд передано дело бывшего начальника Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака. Он также обвиняется по ч.2 ст.430 (получение взятки повторно, в крупном размере) УК.

Генпрокуратура пришла к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств. Расследованием занималось следственное управление КГБ.

Игорь Лосицкий и Андрей Стрижак находятся под стражей, Владимир Кравчёнок — под домашним арестом.

Это первые дела из числа десятков уголовных дел, возбужденных КГБ после массовых задержаний летом этого года. Среди фигурантов дел назывались также директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов, главврач Минской областной больницы Андрей Королько, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий, главный врач 9-й больницы Валерий Кушниренко и заведующий эндоскопическим отделением Андрей Савченко и другие.

В коррупционные схемы были вовлечены десятки функционеров системы здравоохранения и бизнесменов.