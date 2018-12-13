13 декабря БАТЭ в гостях провел матч с ПАОКом из Греции. Первую встречу 4 октября на «Борисов-Арене» борисовчане неожиданно проиграли со счетом 1:4.

В сегодняшнем матче БАТЭ уверенно стартовал, забив в первой половине игры сразу три мяча. На 18-й минуте гол забил Максим Скавыш, а потом Николай Сигневич оформил дубль (42, 45).

После перерыва хозяева размочили счет благодаря Александру Прийовичу (59).

Победа гарантирует борисовскому клубу выход в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе.

Жеребьевка состоится 17 декабря.