Итальянская биатлонистка Доротея Вирер победила в спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене (Австрия), сообщает БЕЛТА.

Одна из лидеров сезона продемонстрировала второй ход по лыжне и, несмотря на один промах при стрельбе стоя, смогла показать результат 21 мин. 04,9 сек. (0+1). Всего 0,6 сек. проиграла победительнице Кайса Мякяряйнен из Финляндии (0+1). Бронзовым призером стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт — +24,4 сек. (0+0).

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко стартовала в числе первых участниц спринта и смогла разместиться на высоком шестом месте — +38,5 сек. (0+0), попав в цветочную церемонию.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в эстафете Динара Алимбекова завершила выступление на 40-м месте — + 1 мин. 42,4 сек. (0+1), Анна Сола разместилась на 66-й позиции итогового протокола — +2 мин. 23,9 сек. (0+2), Ирина Кручинкина заняла 70-е место — +2 мин. 38,2 сек. (2+2). Дарья Юркевич стала 76-й — +2 мин. 49,9 сек. (0+1).

Второй этап Кубка мира по биатлону продолжится 14 декабря спринтерской гонкой у мужчин, а 15 декабря в Хохфильцене состоятся две гонки преследования.