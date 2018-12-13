C зубром на правом боку — новый "Танколет" прилетел в Минск

В соцсетях, любя, шутят, что новый «Танколет» получился «с дырочкой в правом боку» – такие ассоциации у белорусов вызвал черный зубр на боку судна.

Теперь два самолета в черной ливрее будут перевозить пассажиров «Белавиа», новый «Танколет» сегодня прибыл в Минск, сообщает Sputnik.

«Когда мы выпустили первый самолет в цветах World of Tanks, о Беларуси узнавали в разных точках мира, а мы получили массу положительных откликов от пассажиров. Именно они вдохновили нас на то, чтобы продолжать. У первого «Танколета» не было этого имени: название пришло из народа и настолько прижилось, что оно стало официальным», – рассказал генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

На черно-оранжевой ливрее можно рассмотреть черного же зубра. Также можно увидеть на боку самолета и оранжевый танк. Всего в мире четыре черных самолета, и два из них принадлежат «Белавиа».

Первый «Танколет» Boeing 737-300 раскрашивали в чешской Остраве: тогда понадобилось 300 литров краски и 450 квадратных метров трафарета. 13 специалистов работали 1800 часов. Борт в «вышиванке» за два с половиной года совершил 2457 рейсов, посетил 56 стран и доставил по месту назначения 270 тысяч пассажиров.

Модель нового «Танколета» — Embraer 195, предлагающая 107 посадочных мест. Покраска осуществлялась круглосуточно в течение 11 дней в покрасочном ангаре Ульяновска. Работали два мастера окрасочного цеха и 18 маляров. На раскраску нового борта ушло 92 литра эмали, 115 литров лака, 62 литра грунта и 150 погонных метров коврового покрытия.

Самолет необычно оформлен и внутри. Бортпроводники и экипаж говорят с пассажирами на языке игры. Дизайн салона также выполнен с аллюзией на «танки».