4 аргумента в пользу выбора электромобиля

«Единственное, о чем следует помнить, находясь за рулем электромобиля, — вовремя доливать «омывайку», — считает один из первых в Беларуси владельцев электромобилей Григорий Саргсян.

Первым электрическим автомобилем Григория Саргсяна был Ford Focus Electric. К приобретению такой «игрушки», признается, подтолкнула сама жизнь. К слову, раньше Григорий занимался продажей автомобилей с ДВС, теперь у него собственный бизнес по продаже электромобилей. Он является также руководителем предприятия по производству зарядных станций для электромобилей «Зона технологий».

В настоящее время ездит на Tesla Model S85. Такая же машина и у его жены. А дочь уже три года как за рулем BMW i3.

О том, что четыре года назад пересел на электромобиль, Григорий не жалеет, и приводит аргументы в пользу своего выбора.

Во-первых, в автомобиле абсолютно нечему ломаться. Двигатель – простейший, который раскручивает колеса. Единственное, о чем следует помнить, находясь за рулем электромобиля, — вовремя доливать «омывайку».

Во-вторых, машина бесшумная. Она плавно трогается с места, «не рычит». И разгоняется быстро, и тормозит, когда нужно.

Третья причина – экологическая. От электромобиля не страдает окружающая среда, не загрязняется воздух выхлопными газами.

А самое главное – экономичность.

Известно, что с 1 мая 2018 года в Беларуси действует специальный тариф на электроэнергию, которая используется на станциях для зарядки электромобилей. Тариф составляет 0,15693 рубля (без НДС) за 1 кВт.ч. Например, BMW i3, оснащенный батареей емкостью 33,2 кВт.ч., может проехать 200 километров. На ее зарядку придется потратить около пяти рублей.

Кстати, зарядить электромобиль владелец может и абсолютно бесплатно, подключившись к зарядной станции на АЗС или парковке крупного торгового центра.

Несмотря на явные преимущества, количество электромобилей не так уж и велико. В Минске их, говорит Григорий Саргсян, всего около 300.

Прибывают машины в основном из США. Стоимость подержанного электромобиля из Штатов со всеми таможенными платежами составит от 12 тысяч долларов.

А на вопрос, ездите ли на электромобиле на далекие расстояния, Григорий отвечает:

— Не вижу никаких преград, чтобы преодолевать на электромобиле большие расстояния. Я спокойно добираюсь до Вильнюса и Москвы. Конечно, надо продумывать маршрут и заранее узнавать, где можно «подзарядиться». В Европе зарядных станций гораздо больше, и проблем не возникает.

Кстати, согласно указу президента №273 «О стимулировании использования электромобилей», с 10 октября 2018-го по 31 декабря 2020 года владельцы машин с электродвигателем освобождаются от дорожного налога. Также им разрешено за собственные средства устанавливать зарядные станции на землях общего пользования без отчуждения земли.