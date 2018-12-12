Во время встречи посла Беларуси в Израиле Владимира Скворцова и Рахель Вейцман-Шнеерсон обсуждалась тема сохранения памяти о видном израильском государственном деятеле, уроженце белорусского местечка Мотоль (сейчас — агрогородок в Ивановском районе Брестской области). Информация об этом размещена в Фейсбук-профиле посольства Беларуси в Израиле.

Рахель Вейцман-Шнеерсон рассказала об истории своей семьи, которая связана и с Беларусью, поделилась воспоминаниями матери о белорусском периоде жизни. Также внучатая племянница первого президента Израиля сообщила о желании приехать в Беларусь, побывать в тех местах, которые напрямую связаны с историей семьи.

Владимир Скворцов рассказал, что на родине первого главы Государства Израиль, в агрогородке Мотоль, сохранился дом, в котором родился Хаим Вейцман. Там открыта посвященная известному соотечественнику экспозиция. Посол выразил надежду на то, что фонды мотольского музея будут пополняться в том числе и материалами из семейных и израильских архивов.