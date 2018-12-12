Сегодня около 13 часов 50 минут сотрудникам ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска поступило сообщение о том, что по ул. Кижеватова в районе дома № 88 на проезжей части лежит животное.

«Прибыв по указанному адресу, сотрудники Госавтоинспекции ничего на дороге не обнаружили. По словам водителя-очевидца, на животное (предположительно косулю) совершил наезд водитель неустановленного автобуса желтого цвета. Затем на место ДТП подъехал автомобиль «ГАЗ», водитель которого положил животное в кузов своего автомобиля и уехал в неизвестном направлении», — проинформировали в столичной ГАИ.

Вскоре водитель ГАЗа был задержан сотрудниками ДПС и представителями Госинспекции охраны животного и растительного мира.

На месте работает следственно-оперативная группа.