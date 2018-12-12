В Беларуси планируется снять ограничения по целевому набору в высшие и средние специальные учебные заведения. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко на совместном заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Министерства образования на тему «Совершенствование работы по кадровому обеспечению сферы жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе и на перспективу», передает БЕЛТА.

«В новый проект указа по правилам приема в высшие учебные и средние специальные заведения мы заложили снятие ограничения по целевому набору. То есть и жилищно-коммунальные службы Минска смогут заказать себе по целевой подготовке специалиста соответствующего профиля. Раньше это сделать было невозможно», — сказал Игорь Карпенко.