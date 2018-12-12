Ученые Национальной академии наук Беларуси предложили запретить использование пальмового масла при производстве продукции для детского питания и для детей школьного и дошкольного возраста.

Исследование влияния пальмового масла на организм человека провели в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию», пишет Sputnik.by.

«Выявлены маркеры метаболических изменений, которые являются факторами риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний и оказывают неблагоприятный эффект на печеночный гомеостаз при употреблении», — рассказала кандидат технологических наук доцент Елена Моргунова.

Добавление в молочные смеси пальмового масла производители объясняют тем, что такой подход помогает приблизить ее состав к грудному молоку.

Но ученые пришли к выводу, что процесс всасывания у грудного молока и детской смеси, изготовленной с добавлением пальмового масла, происходит по-разному. В итоге у младенцев, которые потребляют такие смеси, часто бывают колики, а кальций из смеси усваивается хуже.

Академия наук инициировала внесение изменений в техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ученые отметили, если употреблять продукты с небольшим содержанием пальмового масла в меру, серьезных последний не будет. Но даже тот белорусский производитель, который прежде использовал фракции пальмового масла для производства продукции, сейчас готов отказаться от него и вернуться к животным жирам, отметила доцент Моргунова и привела в пример компанию «Беллакт».

Холестерин, ожирение — чем опасно пальмовое масло

Ученые НАН проводили наблюдение за 137 добровольцами, часть из которых употребляли в пищу пальмовое масло. Во второе блюдо трем группам добавляли разное количество пальмового масла. Также исследования проводились на более чем трехстах белых крысах.

Данные исследования свидетельствуют о выраженных побочных эффектах на организм при использовании в пищу пальмового масла, отметили ученые. У тех групп, которые потребляли продукты, изготовленные с использованием пальмового масла, зафиксировали повышение общего холестерина. Также ученые зафиксировали у групп, которые потребляли пальмовое масло, опасность развития ишемической болезни сердца, атеросклероза, ожирения.

Белорусские ученые подсчитали, что количество пальмового масла в суточном рационе человека не должно превышать 7,5 грамма.

Главные поставщики пальмового масла в Беларусь — Малайзия и Индонезия. Беларусь же в этом году импортировал больше восьми тысяч тонн пальмового масла.

Если в Евросоюзе его использование контролируется, то в Беларуси контроля нет. Ученые предлагают сперва ограничить использование такого масла в детском питании. Но для того, чтобы ввести запрет или ограничение, нужно добиться солидарности от всех стран ЕАЭС. Однозначного вывода о вреде пальмового масла пока сделать нельзя, и потому ученые хотели бы продолжить и углубить исследования.

Ученые порекомендовали производителям пищевой продукции в обязательном порядке указывать при маркировке продуктов полный состав растительных жиров, в том числе наличие пальмового масла. Моргунова отметила, что уже сейчас некоторые производители идут на это добровольно.