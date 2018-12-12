Проведение избирательных кампаний по выборам президента и депутатов Палаты представителей в течение одного года нецелесообразно. Несмотря на некоторую экономию денежных средств, совмещение таких крупных политических марафонов может вызвать беспокойство в обществе. Кроме того, избирательные комиссии столкнутся с рядом организационных трудностей. Об этом заявила в интервью корреспонденту МЛЫН.BY председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

— Обе избирательные кампании выпадают на 2020 год. Выборы депутатов парламента должны состояться не позднее 10 сентября, а Главы государства — не позднее 30 августа. Как законодательство позволяет изменить эти сроки?

— Закон устанавливает только одно ограничение — выборы не должны переноситься на более поздние сроки. За исключением двух случаев: войны и чрезвычайного положения. Перенос на более ранний период законом не лимитируется. Поэтому тут надо исходить из здравого смысла.

Считаю, что нужно разорвать эти две кампании по максимуму. Понимаете, мы можем формально не совмещать голосование, но полгода политических баталий — это очень большое беспокойство для социума. Идеальная разница для избирательных кампаний, на мой взгляд, это — год. Поэтому, что касается одной из них, можно говорить о поздней осени, например, ноябре следующего года. Это было бы разумно.

— Предусматривает ли соответствующие расходы проект республиканского бюджета на 2019 год?

— Центризбирком обращался в Министерство финансов со своими расчетами, но там нас не поддержали на основании того, что на следующий год выборов в графике просто нет. И нельзя гипотетически выделять на это денежные средства, что совершенно логично. Финансисты, как говорится, люди конкретные. Сначала парламент или Глава государства должны принять решение о назначении выборов.

— Лидия Михайловна, и все-таки, какую сумму могла бы составить экономия расходов в случае совмещения политических кампаний?

— Конечно, определенная экономия произойдет. Но общими при их проведении будут только участковые избирательные комиссии. Вся остальная деятельность является различной. Территориальные, окружные комиссии двух кампаний — это отдельные избирательные органы, которые имеют свое финансирование, разные бюллетени.

У нас на выборы, как правило, тратятся суммы, эквивалентные 10 млн у.е. Мы всегда стараемся в данные цифры вложиться. При совмещении двух кампаний, они могут нам обойтись, может быть, в 15 млн у.е.

Но давайте не будем забывать, эта экономия весьма относительная. Во-первых, станет сразу вопрос, где разместить избирательные комиссии? Они же половину исполкомов займут! Мы территориальные и окружные можем размещать только в государственных зданиях, причем в центральных, где есть охрана, соответствующая связь. Например попытки расположить окружные комиссии в каком-нибудь клубе или дворце культуры были обречены на провал. И, де факто, все эти комиссии, создаваемые в учреждениях культуры, работали все равно в исполкомах. Потому что так удобно.

Также возникнет и проблема с кадрами, потому что в эти избирательные органы идут только самые квалифицированные и авторитетные. Эти люди занимают соответствующие посты. Они должны быть обеспечены транспортом, чтобы ездить по избирательным участкам.

Я уже не говорю, что подобное совмещение чревато очень сильными политическими беспокойствами в самом государстве. И это является самым главным. Думаю, что выборы будут разведены. Мне так кажется. Хотя мне никто ничего не говорил.

— Лидия Михайловна, можно ли уже сегодня прогнозировать, что предстоящие избирательные кампании будут бурными?

— Организация выборов в Беларуси безупречная. У нас не бывает очень шумных предвыборных баталий. Это связано прежде всего с тем, что весьма незначительные средства аккумулируются в избирательных фондах кандидатов и в президенты, и в депутаты.

Более того, у нас люди и не привыкли еще деньги перечислять в эти фонды. Они в основном создаются из личных средств кандидатов и их ближайших сторонников. А когда нет денег, нет и подкупленных агитаторов. Поэтому агитационная кампания, как правило, проходит спокойно, умеренно. У нас страсти особо не нагнетаются, но бывают определенные моменты беспокойств. Выборы без этого не проходят нигде, ни в одной стране.

— На Ваш взгляд, не слишком ли рано наши оппозиционные структуры начали обсуждать своих кандидатов?

— Конечно нет. Центральная комиссия еще не знает, какие выборы будут первыми, а уже методические рекомендации пишет. Партия тем более заранее должна готовить кандидатов. Эти люди смогли бы уже начать подбирать себе команду, по крайней мере, для сбора подписей. Партии выдвигают всех на съезде. Но партийное выдвижение является слишком кулуарным. Эти кандидаты потом не известны избирателю. Поэтому, если партия подстрахуется, и будет наиболее сильных претендентов выдвигать двумя способами, в том числе путем сбора подписей, это будет правильно.

— Как готовится к выборам Центризбирком?

— Я дала распоряжение своим сотрудникам подготовить проекты всех постановлений Центральной комиссии, которые принимают предварительно, причем для нужд сразу двух избирательных кампаний, и парламентской, и президентской. Потому что там есть вопросы общего характера, которые не меняются. Например, положение об аккредитации международных наблюдателей, либо о выдвижении национальных. Это также проекты наших методических разъяснений для работы участковых, территориальных и окружных комиссий.

Почему мы уже решили этим заняться? Вы обратили внимание, что Глава государства неоднократно в последнее время говорил о том, что мы скоро вступим в избирательную кампанию? Я, честно говоря, не люблю сюрпризы и экспромты. Поэтому всегда стараюсь и в личной жизни, и тем более в профессиональной деятельности, готовиться заранее. В январе мы начнем уже рассматривать эти проекты, вносить дополнения, разошлем членам Центризбиркома.

— А ожидаются ли в ближайшее время изменения в избирательное законодательство?

— Об этом речь сейчас не идет. Мы готовим свои методические рекомендации на основе действующего законодательства, исходя из того, что оно будет стабильным. Оно может поменяться только в том случае, если будет изменена Конституция.