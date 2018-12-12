Команда материаловедов из КНР создала бумагу, на которой можно многократно писать и печатать что-либо. Сообщения на ней могут сохраняться более полугода, что значительно дольше по сравнению с другими разработками в этой области, текст на которых выцветает за несколько дней или месяцев. Разработка описана в статье журнала ACS Applied Materials & Interfaces.

Несмотря на то что мы живем в цифровую эпоху, все еще существует серьезная необходимость в традиционных печатных материалах. К сожалению, большая их часть может быть использована только один раз, а это ведет к серьезным последствиям для экологии, таким как химическое загрязнение и твердые отходы, если говорить о печати.

Таким образом, многоразовая бумага, термохромные дисплеи, фотонные кристаллические материалы и запоминающие форму полимеры предлагают некоторую альтернативу.

«Идея перезаписываемой бумаги не нова — на протяжении нескольких десятилетий разные исследовательские группы занимались разработками в этой области, — говорит один из авторов исследования Лужуо Чен. — Однако у многих из этих подходов есть недостатки — вроде сложного производства, химии, которой необходим ультрафиолетовый свет для стирания записей, или постоянной необходимости в энергии для поддержания документа».

Для преодоления этих ограничений ученые хотели разработать простой способ для создания долговечной перезаписываемой бумаги, записи с которой можно стереть простым изменением температуры.

«Новый материал состоит из трех слоев — наподобие сэндвича, — объясняют исследователи. — Мы покрасили одну сторону кусочка бумаги синим красителем, который теряет цвет при нагревании — вроде популярных в 1990-е футболок, менявших цвет при прикосновении к ним рукой. Другую сторону бумаги мы покрыли слоем черного тонера, испускающего тепло при раздражении светом».

При помощи электротермической ручки, термического принтера или источника ближнего инфракрасного света исследователи нанесли на бумагу изображения и слова, которые сохраняли четкость более шести месяцев. Чтобы «сбросить» бумагу, команда охладила ее до минус 10 градусов. Процесс можно повторять более 100 раз.