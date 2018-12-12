Очередная попытка ввоза оружия из Украины в Беларусь пресечена во вторник, сообщили в Госпогранкомитете (ГПК).

«Ночью 11 декабря в пункте пропуска «Веселовка» оформление на въезд в Беларусь проходил автомобиль Renault белорусской регистрации. В ходе осмотра водителя с применением технических средств пограничного контроля под его верхней одеждой был обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет предмет, внешне похожий по форме на пистолет», — рассказали в ГПК.

Со слов 56-летнего водителя — гражданина Беларуси, в свертке находился 9-мм пистолет марки «Luger P-08». Также у мужчины под одеждой выявлены скрытые и плотно упакованные еще два предмета, которые оказались составными частями другого стрелкового оружия.

В ходе дальнейшего осмотра транспортного средства, совместно с сотрудниками таможни, под капотом за двигателем была обнаружена небольшая коробка, в которой находилось 20 патронов к пистолету.

Все предметы изъяты сотрудниками таможни для проведения экспертизы.

По данному факту проводится дальнейшее разбирательство.