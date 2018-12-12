Национальный банк считает, что Uber нарушает валютное законодательство.

Нацбанк республики Беларусь считает систему расчёта Uber незаконной. Белорусы платят за поезду в такси Юбер в белорусских рублях, однако сам Uber рассчитывается с водителями долларами, с вычетом своего вознаграждения. Такая схема расчётов не законная, согласно с правилами проведения валютных операций. В этом случае, водители являются импортёрами услуг Uber, а значит расчеты с пассажирами должны протекать на счетах перевозчиков, которые затем должны расплатиться с Uber.