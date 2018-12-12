Такая информация размещена в Twitter-аккаунте Министерсва иностранных дел Республики Беларусь. Данные предоставлены французской полицией.

Для уточнения сведений белорусы могут связаться с нашим посольством в Париже по телефонам: +33 609784140, +33 144146975.

Напомним, вчера вечером на рождественской ярмарке в Страсбурге мужчина начал стрельбу. В результате 3 человека погибло, 12 пострадало. Происшествие рассматривается как теракт.

Среди подозреваемых — 29-летний житель Страсбурга. Ведется операция по его задержанию.