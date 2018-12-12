Традиционный пресс-тур российских журналистов проходит по Беларуси.

«Пресс–туры по Беларуси представителей российских теле– и радиокомпаний, газет и журналов, информагентств и даже блогеров стали уже традиционными. Творческим итогом таких поездок становятся публикации и сюжеты в региональных и федеральных СМИ России, рассказывающие о жизни нашей страны и сотрудничестве в Союзном государстве», — сообщается на сайте Мининформа.

В Беларусь прибыло около 100 журналистов из Москвы и Санкт–Петербурга, Смоленской, Псковской, Брянской областей и Приморского края. В программе – посещение предприятий, культурных и спортивных объектов Витебской и Минской областей, города Минска.

Пресс-тур продлится до пятницы. Вечером последнего дня рабочей недели с российскими журналистами встретится президент Беларуси Александр Лукашенко.