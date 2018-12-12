Обнулены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС на отдельные виды оплодотворенной икры рыб.

Такая мера вводится на три года – до февраля 2022 года включительно. Действующая ставка ввозной таможенной пошлины составляет 8% от таможенной стоимости, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Сообщается, что снижение ставок ввозных таможенных пошлин укрепит конкурентоспособность предприятий рыбоводческой отрасли Союза, будет способствовать ее дальнейшему развитию.

Кроме того, комиссия продлила действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на природные фосфаты кальция, алюминиево-кальциевые фосфаты и фосфатный, размолотый мел.