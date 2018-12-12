Автограф на память. 90 лет со дня рождения классика советской и мировой литературы Чингиза Айтматова

«В историях Чингиза Айтматова слово – это не информация. Это чувство. Ты видишь и слышишь его. Впитываешь его. Наполняешься им. В каждом слове – целый мир. Каждое слово – это ларь с сокровищем. Сокровище – степь. Сокровище – человек.

В историях Чингиза Айтматова – россыпь киргизских слов, насыщенные местным колоритом речь, обычаи, устои, восхищение родной природой и невероятная, всепоглощающая любовь к Родине. В каждой повести мы видим инициацию героя, становление личности, зарождение и расцвет творческого начала в человеке, путь художника, его силу, сомнения и первое осознанное творческое беспокойство», — говорится в материале «Степной родник – Чингиз Айтматов» на сайте Борисовской центральной городской библиотеки имени И.Х. Холодеева.

А в краеведческом центре библиотеки в коллекции автографов находится сборник повестей с дарственной надписью автора, а также письмо его личного секретаря с ответом на обращение сотрудников и читателей библиотеки.

В сборник включены произведения «Первый учитель», «Джамиля», «Тополёк мой в красной косынке», «Верблюжий глаз».

А за две недели до 90-летия классика в минском парке по ул. Ванеева, который носит имя писателя, был установлен памятный знак Чингизу Айтматову.