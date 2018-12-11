В соответствии с Указом президента № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с задолжавших по выплатам нанимателей удерживаются суммы, равнозначные 1,5 размера бюджета прожиточного минимума. Соответствующий норматив начал действовать с 10 декабря, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

При этом учитываются индекс потребительских цен на каждого сотрудника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики, а также размер оплаты отпусков, выплаты обязательных страховых взносов, выходных пособий, алиментов, а также подоходный налог и многие другие аспекты. В прошлом месяце бюджет прожиточного минимума с указанными параметрами составлял 239 рублей 83 копейки. Теперь наниматели при расчете денежных средств на одного работника будут планировать 359 рублей и 75 копеек.

Напомним также, что денежные доходы населения, подлежащие индексации за ноябрь, фиксируются в пределах 214 рублей 21 копейки — 100 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Индекс потребительских цен в прошлом месяце в целом не превысил пятипроцентного порога.

Минимальная заработная плата, установленная с 1 января в размере 305 рублей за ноябрь индексации не подлежит. Белорусам, которые получают доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).