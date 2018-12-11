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В соответствии с Указом президента № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с задолжавших по выплатам нанимателей удерживаются суммы, равнозначные 1,5 размера бюджета прожиточного минимума. Соответствующий норматив начал действовать с 10 декабря, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

При этом учитываются индекс потребительских цен на каждого сотрудника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики, а также размер оплаты отпусков, выплаты обязательных страховых взносов, выходных пособий, алиментов, а также подоходный налог и многие другие аспекты. В прошлом месяце бюджет прожиточного минимума с указанными параметрами составлял 239 рублей 83 копейки. Теперь наниматели при расчете денежных средств на одного работника будут планировать 359 рублей и 75 копеек.

Напомним также, что денежные доходы населения, подлежащие индексации за ноябрь, фиксируются в пределах 214 рублей 21 копейки — 100 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Индекс потребительских цен в прошлом месяце в целом не превысил пятипроцентного порога.

Минимальная заработная плата, установленная с 1 января в размере 305 рублей за ноябрь индексации не подлежит. Белорусам, которые получают доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА