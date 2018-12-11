Движению за ядерное разоружение вручили Нобелевскую премию мира. Вместе с руководителем движения в церемонии приняли участие выжившие при бомбардировке Хиросимы.

Движению за ядерное разоружение (ICAN) в воскресенье, 10 декабря, вручена Нобелевская премия мира за 2017 год. Церемония состоялась в Осло, в здании ратуши норвежской столицы. Размер вознаграждения составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч евро). Премию получили руководительница ICAN Беатрис Фин из Швеции вместе с выжившими во время ядерной бомбардировки Хиросимы 1945 года.

«Важнейшее послание ICAN в том, что мир никогда не будет безопасным, пока существует ядерное оружие», — заявила член Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. По ее словам, у запрета на использование подобного вида вооружения существует немало влиятельных противников, однако сейчас отказ от него имеет более важное значение, чем когда бы то ни было.

Как указывалось в заявлении Нобелевского комитета, организация награждена «за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого использования ядерного оружия», а также за ее «революционные усилия по достижению законодательного запрета такого оружия».