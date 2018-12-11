Управление Следственного комитета по Брестской области окончило расследование об убийстве и покушение на убийство милиционеров 17 августа жителем деревни Бобровичи Ивацевичского района. Как сообщили в СК, мужчина был зарегистрирован в качестве охотника с 1987 года и имел разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия.

При этом экспертиза установила, что обвиняемый страдал в момент совершения преступления и страдает сейчас психическим расстройством. В этой связи окончательное обвинение мужчине не предъявлялось.

В СК также опровергли информацию по поводу браконьерства милиционера и травли обвиняемого сотрудниками. По данным ведомства, эти данные объективного подтверждения не нашли.

Дело передано прокурору для направления в суд.

Происшествие случилось 17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района. В одном из дворов был убит участковый инспектор милиции 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, – ранен и в настоящее время госпитализирован.

Неработающий житель деревни Бобровичи 1961 года рождения начал стрельбу из ружья по пришедшим к нему участковым милиционерам. Затем подозреваемый забаррикадировался дома. Мужчина отказывался сдаться и угрожал продолжить стрелять. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками МВД, житель деревни Бобровичи обезврежен и задержан.