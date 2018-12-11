В Беларуси определили планово-расчетные цены на услуги ЖКХ на следующий год. В пределах этих цен ЖКХ получают компенсацию из бюджета, – информирует Белновости со ссылкой на TUT.BY.

Так, утверждены цены на теплоснабжение и горячую воду в Зельвенском районе – 99,3421 рубля за 1 гигакалорию. В Свислочском районе – 126,0486 рубля, Щучинском — 120,6806 рубля, Березинском — 85,5745 рубля, Червенском — 133,4778 рубля, Мостовском — 99,9181 рубля, Ивьевском — 96,3394 рубля, Кореличском — 93,9291 рубля, Жабинковском — 113,7156 рубля.

Техобслуживание жилого дома в Любанском районе – 0,1156 рубля за 1кв.м. общей площади жилого помещения ежемесячно. В Клецком и Городокском районах – 0,1211 0,1274 рубля соответственно.

За уборку твердых бытовых отходов (1 куб.м.) установлены цены: в Зельвенском районе 9,0519 рубля, в Свислочском — 9,9999 рубля, Щучинском — 9,7468 рубля, в Кореличском — 7,8502 рубля, в Городокском — 9,2723 рубля.