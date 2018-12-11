Могилев.онлайн удалось пообщаться с девушкой, но она категорически отказалась назвать свое имя и населенный пункт, где проживает.

По словам Натальи*, беременность у нее протекала нормально, и срок ей ставили на начало января, предположительно 2 числа.

— В 4 утра 5 декабря я почувствовала , что у меня начинаются роды. Сразу же я вызвала скорую, объяснила диспетчеру, что роды начались преждевременно, на что мне ответили «машин нет, подождите».

От населенного пункта, где живет Наталья, до Могилева примерно час езды. По словам девушки, скорая к ним часто долго не может приехать. Так как у Натальи это не первые роды, она не растерялась и пошла в ванну, где самостоятельно в 6 утра родила здорового мальчика.

— В момент, когда все происходило, я не думала о том, когда скорая приедет. Я думала, только бы с малышом все было хорошо, чтобы ничего не случилось, чтобы для меня все прошло благополучно, — рассказала Наталья.

Сразу после родов она еще раз позвонила в скорую, но машина прибыла только в 7 утра. Женщину с ребенком сразу же забрали в больницу. Но по пути случилось еще происшествие: в скорую, в которой ехала Наталья с малышом, врезалась машина такси.

— Это было страшно. Я перепугалась и за себя и за маленького. Быстро приехала вторая скорая и нас забрала. Никто травм серьезных не получил, — рассказала Наталья.

Сейчас Наталья с сыном лежат в областной больнице и ждут выписки.

*Имя героини по ее просьбе изменено